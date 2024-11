Feminatywy wcale nie są nowe. To jest kategoria, chciałoby się powiedzieć, stara jak język polski, ale z jakiegoś powodu zaczęły znikać nam nazwy żeńskie, w których kobiety rywalizowały z mężczyznami. I to jest zaskakujące. Wygląda na to, że ten męski świat trochę sobie zawłaszczył te nazwy i kobiety zaczęły chętniej wykorzystywać nazwy męskie do określeń swoich żeńskich czynności, zawodów czy różnych stanów