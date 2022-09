To najfajniejsza sesja w roku! Mówią władze miasta o winobraniowej, uroczystej sesji rady miasta, podczas której wręczane są nagrody kulturalne Zielonej Góry.

To już tradycja, że dzieje się to w trakcie obchodów dni miasta. Tak jak tradycją jest to, że sesja odbywa się w różnych miejscach. Tym razem poza administracyjnymi granicami miasta, bo w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Muzeum, obok Zielonogórskiego Towarzystwa Fantastyki Ad Astra i biblioteki Norwida również otrzymało nagrody.

Indywidualnie w gronie wyróżnionych znalazła się zielonogórska fotograf, od lat dokumentująca na zdjęciach życie miasta – Alicja Skowrońska. O swojej miłości do Zielonej Góry zapewniała także podczas sesji.

Moje serce jest zielonogórskie, całkowicie miejskie, ale sportowe też. Kocham to miasto!

Nagrodę kulturalną odebrał też Leszek Jenek. Artysta kabaretowy cieszy się, że doceniona została jego praca, choć zabranie głosu tuż po wyróżnieniu określił mianem bardzo stresującego.

Umówmy się, jak ktoś coś robi, to nie robi tego dla nagród czy splendoru. Robi się to dla siebie i dla kogoś przy okazji. Jest radość, ale fajnie, jak ktoś to doceni. Aż ciężko mówić! Gdybym nie miał doświadczenia z mikrofonem, to bym niczego nie powiedział.

W sesji uczestniczył także Bachus, jak na Winobranie przystało. Marcin Wiśniewski już 16. rok wciela się w tę rolę. On sam również otrzymał nagrodę, co było dla niego wielkim zaskoczeniem.

Oj udało się zaskoczyć mnie! Nie wiedziałem, jak się zachować! Cały czas to przeżywam i jestem wzruszony. Bycie Bachusem to ciężka praca, nie ukrywam i tym bardziej się cieszę i będę jeszcze mocniej pracował, żeby podtrzymać ten poziom, który został doceniony.

– To najlepsza sesja rady miasta w roku – mówił po jej zakończeniu prezydent Janusz Kubicki, dziękując zielonogórskim artystom.

Zawsze w trakcie Winobrania mamy okazję podziękować artystom za ich osiągnięcia. Artyści nadają temu miasto kolor, bez nich byłoby szaro. To wspaniała sesja, na której dziękujemy artystom.

Nagrody kulturalne otrzymali ponadto: Agnieszka Kujawa-Bartosik, Paulina Komorowska-Birger, Marcin Radwański, Alicja Niewiadomska i Ryszard Błażyński.