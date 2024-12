– Wszystkich zaskoczyła ta informacja – komentuje nagłe odejście prezesa Falubazu Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry. Wczoraj wieczorem klub poinformował w swoich mediach społecznościowych, że Wojciech Domagała złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Tak samo rozstała się z Falubazem Monika Zapotoczna, dotychczasowa przewodnicząca rady nadzorczej.

Chodzi o dotację na sport zawodowy oraz promocję miasta przez sport. Przypomnijmy, że klub jest w trakcie negocjacji z miastem wysokości dofinansowania na przyszły rok. Co zmienia odejście prezesa?

Gdybym zadzwonił do Wojciecha Domagały, to odebrałaby osoba prywatna, a nie prezes Falubazu, z którym do tej pory mieliśmy kontakt. Decyzja jest po stronie klubu. Muszą teraz wybrać nowe władze. Wtedy będziemy wiedzieli, z kim rozmawiać.