Miejskie żłobki prowadzą nabór na przyszły rok szkolny. Przyjmują dokumenty od rodziców, którzy szukają w placówkach miejsca dla swojej pociechy. Od wczoraj można też składać deklaracje, że dziecko będzie nadal chodzić do żłobka.

Nabór odbywa się elektronicznie, ale wnioski są przyjmowane również do skrzynek w żłobkach.

Rozpoczęło się składanie deklaracji o kontynuacji pobytu w żłobku – dla tych, którzy nie zamierzają zmieniać miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które będą dopiero aplikowały do żłobka, nabór rusza od 1 marca i potrwa cały marzec.

Wyniki pierwszego etapu naboru pojawią się 15 kwietnia. Potem rodzice będą musieli potwierdzić, że ich dziecko będzie rzeczywiście chodzić do żłobka, do którego się dostało. Wyjątkiem będzie rekrutacja do filii żłobka przy alei Wojska Polskiego.

Tam po prostu trzeba będzie spełniać troszkę inne kryteria, dlatego że te miejsca są tworzone w projekcie, na który mamy dofinansowanie. To są miejsca głównie z myślą o rodzicach, którzy wracają na rynek pracy, a więc mówimy o aktywizacji osób bezrobotnych, mówimy o powrocie po urlopach macierzyńskich.

Wnioski o przyjęcie do filii żłobka będzie można składać od 4 maja. Żłobki będą miały w sumie 270 wolnych miejsc dla dzieci. W marcu rozpocznie się też nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. – Jeśli chodzi o miejsca przedszkolne, po raz pierwszy jesteśmy w takiej sytuacji, że ilość miejsc absolutnie zaspokaja potrzeby całego miasta. Nie trzeba będzie tworzyć dodatkowych oddziałów – zapewnia Skorulski.