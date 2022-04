Mają już ponad 20 lat, a zakwitły dopiero po raz drugi. Mowa o bananowcach na Uniwersytecie Zielonogórskim. I być może nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie jeden mały szczegół – uczelniane bananowce dotarły do nas w formie komórkowej.

To, że udało się je wyhodować za pomocą in vitro jest zasługą studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. A jak na co dzień trzeba dbać o tak wyjątkowe rośliny? O tym dr Justyna Korycka – Korwek z Instytutu Sportu, Turystyki i Żywienia.

Znajdują się w baszcie pałacowej, dzięki czemu jest im bardzo ciepło. Mają dostęp do słońca, próbujemy wręcz im stworzyć tropikalne warunki. Pomagamy im też naturą. Otwieramy okna, owady się tu pojawiają i to wszystko robi swoje.

A jak takie nietypowe banany smakują?

Pierwsze, które zaowocowały wiosną 2015 roku, były zaskoczeniem. Spodziewaliśmy się smaku klasycznego banana ze sklepu. Jednak okazało się, że smakują bardziej jak dojrzała gruszka.

Tegorocznych bananów prosto z drzewka będzie można spróbować już za kilka tygodni.