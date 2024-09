Rusza Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nowe „dziecko” uczelni ma dbać przede wszystkim o to, by lubuszanie świadomie odżywiali się zdrowo.

– Chcemy podejść do tematu bardzo kompleksowo – mówiła dr Justyna Korycka-Korwek, dyrektor ds. rozwoju.

Właśnie po to, żeby edukować tych, którzy w regionie jeszcze nie wiedzą, jak prawidłowo się żywić. Po to, by móc powiedzieć, że 100 proc. zielonogórzan wie, jak świetnie się odżywiać. Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego to jedna z trzech spółek celowych uczelni. Ma angażować się w innowacje w regionie, w innowację żywnościową i żywieniową.