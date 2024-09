Jesteśmy na półmetku Winobrania i służby mogą podtrzymać opinię, że jest bezpiecznie. W mieście patroluje ponad setka funkcjonariuszy i najczęściej powtarzającym się problemem są Ci, którzy nie potrafili zachować umiaru. A winem przecież należy się delektować…

Nie każdy jednak potrafi dlatego później ląduje na izbie wytrzeźwień. Takich sytuacji w czasie Winobrania jest najwięcej. Co pociesza to fakt, że mimo licznych kontroli trzeźwości podczas akcji “Trzeźwy poranek” tylko dwóch kierowców zostało powstrzymanych od dalszej jazdy. O szczegółach i działaniu Policji, a także innych służb ją wspierających mówił w naszym studiu nadkom. Krzysztof Marciniak zastępca KMP w Zielonej Górze.

Przypominamy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) to przestępstwo. Grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do nawet 15 lat. Ponadto kierowca musi zapłacić co najmniej 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Jazda w stanie po spożyciu alkoholu to z kolei wykroczenie. Wówczas kierowcy muszą liczyć się z grzywną od 50 do 5000 złotych i dopisaniem do swoich kont 15 punktów karnych. Ponadto grozi im zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.