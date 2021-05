Trwa budowa sceny lalkowej przy Lubuskim Teatrze. Jak mówi Robert Czechowski – dyrektor instytucji – jest to nie tylko spełnienie ich marzeń, ale także ukłon w stronę tradycji. Od początku lat 60, przez ponad 2 dekady, w Lubuskim Teatrze funkcjonowała scena lalkowa.

W nowo powstającym budynku powstanie między innymi muzeum lalkarskie. Jak na teatr przystało będzie też oczywiście profesjonalna scena. I to nietypowa, bo odgrywane na niej spektakle będzie można obejrzeć zarówno w środku budynku, jak i z plenerowej widowni na placu Teatralnym. Umożliwi to jedna ze ścian, która będzie się otwierać.

Budowa kolejnej sceny trwa. Pierwsze miesiące nie były jednak łatwe. Prace ekipy budowlanej kilka razy już krzyżowała pogoda i pandemia.

Dół już jest wykopany. Palowanie, czyli wbicie 12 wielkich słupów w ziemie, żeby wzmocnić grunt, już się odbyło. One wyschły. Potem była pierwsza wylewka, która też wyschła. To wszystko ma swoje terminy fachowe i swój czas schnięcia. Pogoda nas nie oszczędzała, więc schło to dwa razy dłużej. Potem wylany został pierwszy fundament, teraz jest stawianie zbrojenie i za chwilę zobaczymy to najpiękniejsze. Czyli jak mury będą się pnąć do góry.