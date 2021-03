Pierwszy dzień wiosny rozpoczynamy z przytupem, a właściwie Rademenez rozpoczyna. Zielonogórski freestyler zamierza rapować przez 24 godziny. Bez przerwy!

Cel szczytny. Pomoc Ani Orłowskiej. Dziewczynka choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Do małej zielonogórzanki popłynęły już miliony, ale to nadal potrzeba mnóstwa pieniędzy. Terapia genowa, która uratuje Anię to koszt 9 mln zł. Niezwykle istotny jest tu czas. Ania lek musi dostać jak najszybciej.

Dlatego akcja Rademeneza nosi nazwę „walka z czasem”. Raper liczy, że wraz z potokiem słów popłyną kolejne pieniądze. Wpłacać pieniądze możecie TUTAJ.

Każdy może wpłacić i napisać pozdrowienia, które ja potem zarapuję. Przelewacie kasę i wysyłacie maila.

E-mail do pozdrowień: walkazczasem24@gmail.com

Transmisja z bicia rekordu będzie prowadzona na Facebooku Radia Index.

Przypominamy, akcja rozpocznie się w najbliższą niedzielę, w południe.