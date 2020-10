Już od końcówki minionego roku trwają przygotowania do premiery nowego spektaklu w Lubuskim Teatrze. Czy powiedzenie „do trzech razy sztuka” okaże się prawdziwe? Pierwszy pokaz „Ożenku” w reżyserii Roberta Czechowskiego został bowiem przełożony na kolejny termin.

Najpierw wystawieniem sztuki Nikołaja Gogola artyści chcieli uczcić Międzynarodowy Dzień Teatru – 27 marca. Później, z powodu epidemii, premierę przesunięto na październik. Teraz odtwórcy ról w „Ożenku” szykują się na listopad.

Pracujemy nad spektaklem „Ożenek”, jakby tak dobrze obliczyć, chyba już z dziesięć miesięcy. Chyba półtora miesiąca temu powróciliśmy do prób, wszyscy z bardzo dobrym nastawieniem, z wielką parą. I wydarzyła się sytuacja „żółtej kartki” dla całej Polski, a dla niektórych powiatów też i czerwonych. Nas, na szczęście, to najgorsze ominęło. Myślę, że dobrze, że podjęto decyzję o przesunięciu premiery na 7 listopada. I my zdążymy przywyknąć i przetrawić tę decyzję „żółtej kartki”, i przede wszystkim widownia.

Jak nasi artyści poradzili sobie ze sztuką z XIX wieku? W jaki sposób przenieśli ją we współczesne realia? To zobaczymy 7 listopada o 19:00. O zakulisowych przygotowaniach do premiery posłuchacie na portalu wzielonej.pl i radiowym Facebooku.

Tymczasem w zakładanym wcześniej terminie, 17 października o 19:00, teatr pokaże sztukę „Związek otwarty”.