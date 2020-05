W czasie epidemii szkoły prowadzą zdalne nauczanie. Od 25 maja tradycyjne zajęcia będą mogły powrócić, ale dla klas I-III szkół podstawowych. W tym samym czasie będzie można uruchomić konsultacje dla uczniów zdających w tym roku egzamin ósmoklasisty i maturzystów.

Konsultacje będą dobrowolne. Zajęcia dla absolwentów w takiej formie prowadziło już wcześniej III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze.

W momencie, w którym zakończyła się już edukacja naszych maturzystów, kiedy stali się absolwentami, szkoła i tak organizuje dla nich zajęcia. Mogą się z nami łączyć. Ja swoje zajęcia nagrywam na Messengera, wysyłam to, co trzeba i nawet jeżeli uczeń w tym momencie nie jest obecny, to zawsze może sobie te lekcję odtworzyć.

Nauczyciele „Trójki” skupiają się w tej chwili również na procedurach przeprowadzenia matur.

Trzeba będzie bardziej zadbać o to, aby warunki pisania dla maturzystów były zgodne z przepisami sanitarnymi. Trzeba będzie o wiele wcześniej wpuszczać ich do sal, zabezpieczyć wszystko pod kątem epidemiologicznym – na przykład płyny odkażające. Z tego, co wyczytałem, maturzyści nie mają pisać egzaminów w maseczkach i słusznie, bo to będzie czerwiec, będzie ciepło – ja sobie po prostu tego nie wyobrażam. Natomiast trzeba będzie oczywiście zachować dystans na salach egzaminacyjnych, w związku z tym tych sal będzie więcej.