Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Tak jak wspominaliśmy, mieszkańcy naszego miasta wybierają spośród 49 projektów – 36 z tzw. starej Zielonej Góry i 13 z Dzielnicy Nowe Miasto.

W Radiu Index prezentujemy niektóre z propozycji, na które możecie zagłosować. A projekty są różnorodne. Strażacy z OSP „Racula” proszą o głosy na projekt pod nazwą „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego”. O szczegółach opowiada Łukasz Andrzejewski z OSP Racula.

My chcemy zakupić sprzęt specjalistyczny do ratownictwa drogowego, który wykorzystujemy w wypadkach. To nowoczesny sprzęt akumulatorowy, po drugie sprzęt gaśniczy i dodatkowo sprzęt przenośny, akumulatorowy, to wszystko dla nas i dla mieszkańców.