Prawdziwy plac budowy przypomina dziś Kaczy Dół. Trwa modernizacja tego miejsca, które za pół roku ma zupełnie zmienić oblicze i ma się stać prawdziwym centrum rozrywki zarówno dla młodych zielonogórzan, jak i tych starszych mieszkańców naszego miasta.

W tej chwili zdjęto już asfalt i wykonywany jest pumptrack. O szczegółach mówi pilotujący tę inwestycję radny Filip Czeszyk.

Odbywają się prace ziemne nad pumptrackiem. Wylany został sypki beton. To na pewno pierwszy z obiektów który zostanie zlikwidowany. Nie ma już asfaltu, robotnicy mocno uwijają się na pumptracku.

Po pumptracku ma być wybudowany tor do speedrowera. Ale to nie jedyne inwestycje, które są zaplanowane na Kaczym Dole.

Ma być przestrzeń do treningów, tzw. parkour, pierwsza w mieście, także przestrzeń dla seniorów z miejscem do rehabilitacji oraz zjeżdżalnia skarpowa. Wszyscy są bardzo ciekawi, bo to tez pierwsza zjeżdżalnia tego typu w Zielonej Górze.