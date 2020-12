Miał być huczny jubileusz 10-lecia istnienia Centrum Rekreacyjno-Sportowego i rok, jak zawsze, obfitujący w wiele imprez, nie tylko sportowych, ale i kulturalnych. Bogate plany pokrzyżował jednak koronawirus.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji również mocno dotknęła pandemia, o czym mówi nam dyrektor Robert Jagiełowicz.

Nie był to łatwy rok. Wszyscy przeżywali to po swojemu. Patrzę w tej chwili na basen, dwóch ratowników szykuje się, żeby popływać, żeby nie zapomnieć, jak to się robi. Na basenie było mało ludzi, nie pobiliśmy naszych rekordów. W hali odwołano imprez tyle, że gdybyśmy mieli je organizować w przyszłym roku, to byłyby co drugi dzień. Dobrze, że w ostatnim czasie chociaż te inne obiekty mogły funkcjonować.