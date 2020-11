Trwa Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Do podjęcia własnego biznesu zachęca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który garść porad dla początkujących przedsiębiorców udziela na naszej antenie.

O pozyskiwaniu pieniędzy na biznes mówiła we wtorkowej audycji Agnieszka Sułtanowska, doradca kluczowy OWES.

W momencie, kiedy grupa przychodzi do OWES-u ma pomysł, dostaje też warunki otrzymania dotacji. U nas jest to 24 tys. zł na każdą osobę dotacyjną. My jednak nie fiksujemy się na dotacji, tylko pracujemy na pomyśle. Większość firm upada nie z powodu braku pomysłu, ale produktu, który będzie odpowiadał potrzebom klientom.