Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze reaguje na sytuację epidemiczną w naszym kraju. Osoby, które już w ten weekend będą chciały dotrzeć na cmentarz przy Wrocławskiej, będą miały taką możliwość.

Do obsługi linii 0, 10 i 80 skierowano tzw. autobusy przegubowe. Ponadto MZK uruchomiło specjalne linie A,C i E. – To ważne, by rozciągnąć w czasie dojazd do grobów naszych bliskich – powiedziała nam Barbara Langner – dyrektor MZK w Zielonej Górze.

Barbara Langner zwróciła także uwagę na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego

