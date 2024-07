W sierpniu na ulicach miasta zobaczymy nowe autobusy. To za sprawą testów przeprowadzanych przez MZK.

Będzie jeden 6-metrowy, który pomieści w sumie 22 pasażerów. Jego zobaczymy tylko na linii 101. Drugi pojazd jest 3 razy większy i pojawi się na trasie ósemki, zerówki czy dziewiętnastki. Nie jest jeszcze jednak powiedziane, że te autobusy zasilą na stałe nasz tabor. Mówi Jacek Newelski z Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Miasto spróbuje zdobyć środki na kolejne, nowe autobusy. W związku z tym będziemy w najbliższym czasie testować 18-metrowego MN-a i 6-metrowego King Longa. Są to oczywiście autobusy elektryczne. Producenci, ze względu na to, że mamy u siebie w taborze bardzo dużo, bo aż 69 autobusów elektrycznych różnych marek, chętnie dają nam takie autobusy do testowania. Liczą się z naszą opinią. No i my chętnie również poznamy opinie naszych kierowców i pasażerów.