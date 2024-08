„Ekskluzywna karta miejska na 45-lecie Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nielimitowane podróże wszystkimi rodzajami transportu przez pół roku za 10 zł” – brzmi kusząco? Z pewnością, ale problem polega na tym, że to oszustwo.

Taki artykuł można znaleźć w mediach społecznościowych, dokładniej na Facebooku. Ofertę uwiarygadniają zdjęcia nowych autobusów MZK. Jest też oczywiście link przekierowujący do oferty. Miejski Zakład Komunikacji już zaapelował do internautów, by nie klikali w żaden z tych linków. – Profil „karta transportu publicznego” to oszustwo. Nie ma związku z MZK – napisano na prawdziwym koncie przewoźnika.