Ruszyły konsultacje mieszkańców Zielonej Góry dotyczące zmian w kursowaniu autobusów MZK. Jako pierwsi mogli wypowiedzieć się zielonogórzanie z os. Pomorskiego, Śląskiego i Raculki.

Urząd Miasta i MZK bada potrzeby mieszkańców, którzy sugerowali zmianę tras czy przywrócenie zlikwidowanych linii. Mówi się też o zupełnie nowych połączeniach. Jedno z nich miałoby powstać na trasie Pomorskie-Centrum, ale przez trasę północną.

Oczekiwania mieszkańców rosną. Mieszkańcy chcą mieć autobus blisko domu. Zmiany w MZK były w moim programie wyborczym i będziemy je realizować

Jednym z podstawowych celów Urzędu Miasta jest skomunikowanie zielonogórskich osiedli ze Szpitalem Uniwersyteckim. – Tu konsultacje nie są potrzebne. To oczywiste, że mieszkańcy muszą mieć ułatwiony dostęp do szpitala. Dlatego powstaną nowe przystanki na terenie lecznicy – mówił prezydent Pabierowski.

Tego oczekują pacjenci, tego oczekują mieszkańcy Zielonej Góry. Musimy wykorzystać potencjał floty MZK, znieść ograniczenia transportowe i zmniejszyć emisję spalin w mieście

Konsultacji będzie więcej. Zaplanowano już kolejne m. in. na osiedlu Braniborskim, Malarzy czy na Jędrzychowie. Swoje sugestie mieszkańcy mogą na co dzień kierować bezpośrednio do MZK za pomocą strony internetowej mzk.zgora.pl.