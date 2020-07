Już w czwartek, 23 lipca kolejny koncert “Nie tylko Młynarski” Krzysztofa Machalicy. Uwaga! Koncert z cyklu „W Zielone (j) gramy” tym razem odbędzie się w Amfiteatrze. Plac Teatralny w najbliższych dniach rezerwuje Lubuskie Lato Teatralne razem z Lubuskim Teatrem, który przygotowuje się do premierowego spektaklu muzycznego.

W czwartek kolejny koncert z cyklu „W Zielone (j) gramy”, a będzie to koncert pt. “Nie tylko Młynarski” Krzysztofa Machalicy. Teraz bardzo ważna wiadomość! Najistotniejsza chyba ze wszystkich, ponieważ ważne jest to, żeby nie pomylić miejsca koncertów! Ten koncert odbędzie się u nas w Amfiteatrze imienia Anny German, na ul. Festiwalowej o godzinie 19:00. „Nie tylko Młynarki” czyli też Kofta, Osiecka, Kaczmarski więc wszystkiego po trochę. Myślę, że nie uciekniemy z Krzysztofem Machalicą od bluesowych aranżacji. Na pewno warto przyjechać i zobaczyć koncert. Chcę tylko podkreślić, że w amfiteatrze również, jak na wszystkie nasze koncerty „W Zielone(j) gramy”, trzeba ubrać maseczkę.

W ciągu tygodnia zapraszamy wszystkich zielonogórzan na turystyczną wędrówkę. Po najpiękniejszych szlakach śladem Pomników Przyrody chętnych oprowadzać będzie p. Grażyna Kulczycka.

Idziemy na spacer! Tym razem ten spacer rozpocznie się o godzinie 17:00, spotykamy się 15 minut przed czasem, zbiórka na placu Bohaterów. Będziemy zwiedzać pomniki przyrody czyli tą naszą zielonogórską przyrodę. To, co najbardziej trzeba znać, i zobaczyć te miejsca. Właściwie już pod pomnikiem przyrody zaczniemy spacer, na placu Bohaterów. Zapraszamy więc zarówno miłośników przyrody, jak i Zielonej Góry, jak i turystyki. Naprawdę tak dużo tematów będziemy podczas tego spaceru poruszać, że zachęcam wszystkich do tego żeby właśnie przyjść i sprawdzić co przewodnicy lubuscy dla was przygotowali wyjątkowego na ten spacer.