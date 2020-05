Muzeum Ziemi Lubuskiej ponownie otwarte. Miłośnicy kultury w naszym mieście muszą się jednak liczyć z zaostrzonym rygorem sanitarnym w związku z pandemia koronawirusa.

– Nie tak łatwo do nas wejść – powiedział w rozmowie z Radiem Index Leszek Kania – dyrektor muzeum.

Musimy spełnić wymogi sanitarne. Trzeba zdezynfekować ręce, Musimy przejść do zabezpieczonej kasy w holu głównym.

Oprócz wspomnianej wystawy związanej z Wydarzeniami Zielonogórskimi na zwiedzających czekają dwie stałe wystawy: Wina i Dawnych Tortur. My tymczasem Leszka Kanię pytamy, czego można się spodziewać w najbliższym czasie?

Przygotowujemy wystawę sztuki współczesnej. Będzie to wystawa Arkadiusza Ruchomskiego mieszkającego w Warszawie. Przywozi najnowsze dzieła.

Muzeum będzie czynne od środy do piątku w godzinach 12:00-17:00, w sobotę od 10 do 15 i w niedzielę godzinę dłużej, do 16.