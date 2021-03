Muzeum Etnograficzne nie zamierza rezygnować z tradycji i jak co roku wita wiosnę “Kaziukami”. Tegoroczna edycja jarmarku zamiast w Ochli odbywa się jednak w internecie. Wszystko przez lockdown.

Jak co roku podczas jarmarku można kupić najróżniejsze przedmioty. Wszystkie wykonane przez rękodzielników oraz lokalnych producentów. Część z nich to ozdoby typowo wielkanocne. Są też i takie, które mogą zdobić nasze domy przez cały rok. Listę wszystkich wystawców znajdziecie pod specjalnie stworzonym wydarzeniem na Facebook’u. Organizatorzy namawiają do przeglądania i zamawiania produktów. Wirtualny jarmark potrwa do 29 marca.