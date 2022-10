Wystawy, duże imprezy kulturalne, koncerty, do tego Zielony Targ, a ostatnio Piwowaria Lubuskie. Na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli dzieje się bardzo dużo praktycznie przez cały rok bez względu na aurę.

Placówka nie samymi imprezami jednak żyje, bo szykuje się do realizacji kilku ważnych inwestycji. Najważniejsze z nich to budowa infrastruktury sanitarnej oraz rewitalizacja pałacu, o czym informuje nas dyrektor muzeum Tadeusz Woźniak.

Z jednej strony podłączamy nasze szamba do sieci kanalizacyjnej. To jest inwestycja liniowa, choć utrudniają wszystko wykopy funkcjonowanie. Duże środki staramy się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację pałacu. Od kilkudziesięciu lat stoi i czeka na swoją kolej, a to taka perełka na okoliczne tereny by była.