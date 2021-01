Gdyby nie koronawirus, już oglądalibyśmy nową część Muzeum Ziemi Lubuskiej. Oficjalne otwarcie placówki – zaplanowane na 11 listopada – trzeba było przełożyć, oczywiście z powodu ponownego zamknięcia obiektów kulturalnych.

Muzeum pozostanie zamknięte dla zwiedzających do 17 stycznia. Co stanie się po tym terminie – jeszcze nie wiadomo. Muzealnicy nadal mają jednak pełne ręce roboty.

Realizujemy filmy z ekspozycji, łączymy się online, przekazując informacje o naszych wystawach. Ale co tu dużo mówić – wystawa czy wernisaż bez publiczności to nie jest to. Myślę, że bezpośredni kontakt osób, które przychodzą do muzeum i chcą oglądać wystawy czy eksponaty, musi kiedyś nastąpić. W tej wersji internetowej nie jest to do końca tak, jak powinno być.