Wszystko idzie zgodnie z planem. Trwa przebudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze.

Przypomnijmy, to wspólna inwestycja miasta oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co w tej chwili się dzieje na placu budowy? Pytamy zielonogórskiego radnego PiS-u, pilotującego tę inwestycję, Piotra Barczaka.

Jeśli ktoś często przyjeżdża to widzi, że szkoła będzie wypełniana oknami. To jest taki etap stanu surowego powoli zamkniętego. Następny etap to wyposażenie samego budynku, sali koncertowej i łącznika łączącego dwa obiekty. Cieszy ta inwestycja, bo ze szkoły będą korzystać nie tylko zielonogórzanie, ale mieszkańcy okolicznych miejscowości.