W życie weszły przepisy, które wprowadziły nowe świadczenie – dodatek dopełniający do renty socjalnej. Wniosek o ten dodatek, o symbolu EDD-SOC, jest dostępny na stronie internetowej ZUS i w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsze wypłaty zaplanowane są na maj.

Dodatek dopełniający będzie przysługiwać osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta jest potwierdzona odpowiednim orzeczeniem.

O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w regionie.

W przypadku osób, które na 1 stycznia tego roku miały orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, ZUS przyzna ten dodatek z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Pozostałe osoby powinny złożyć wniosek. Dodatek dopełniający ZUS wypłaci razem z rentą socjalną, w terminach płatności tej renty. Pierwsze wypłaty zaplanowane są na maj. Osoby, którym ZUS przyzna dodatek dopełniający z urzędu, otrzymają wyrównanie od 1 stycznia. Z kolei osobom, które złożą wniosek, zostanie on przyznany od miesiąca złożenia wniosku.

Dodatek dopełniający to kwota 2520 zł miesięcznie. Będzie on waloryzowany co roku od 1 marca.