Wakacje rozpoczęte, ale warto też pomyśleć co po nich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze przypomina, że wraz z początkiem lipca można już składać wnioski o tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną.

Rodzice mogą się o to świadczenie ubiegać bez względu na dochody. O czym warto pamiętać? O tym Agata Muchowska, rzeczniczka prasowa ZUS w naszym regionie.

Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności do 24. roku życia. Wnioski można składać od lipca do końca listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do końca września. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie – za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.