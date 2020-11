Zobacz info

Konkurs wiedzy z książki Jana Brzechwy "Podróże Pana Kleksa". Pierwszy etap to 40 pytań testowych. Zapraszamy do udziału 3 osobowe drużyny (najwyżej 3 ze szkoły) uczniów klas 4 i 5 szkół podstawowych. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: biblioteka.pana.kleksa@biblioteka.zgora.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczestników, klasę, do której uczęszczają, imię i nazwisko opiekuna przygotowującego, jego numer telefonu oraz dokładny adres szkoły wraz z aktualnym adresem mailowym; https://w...