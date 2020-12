– Odnowa biologiczna jest potrzebna każdemu – uważa Witold Szachowicz, trener odnowy biologicznej, który w przeszłości odpowiadał za organizmy zielonogórskich koszykarzy. Dziś pracuje z ciałami różnych sportowców i nie tylko sportowców, o czym mówił w audycji Mamy nosa do biznesu.

W Radiu Index stwierdził, że regeneracja ciała i oddanie się w ręce specjalistów potrzebne jest nie tylko sportowcom.

Jeśli ktoś prowadzi obciążający psychicznie biznes, to ciało jest połączone z umysłem i musi odpocząć. Można to zrobić na wiele sposobów. Ta dziedzina poszła bardzo mocno do przodu. Pojawiły się nowe technologie i urządzenia, o których jeszcze 5-10 lat temu nie było mowy.

Najczęściej gabinety odnowy odwiedzają sportowcy. Szachowicz podkreśla, że współcześni zawodowi sportowcy są bardzo świadomi własnego ciała. W ich działaniach nie ma przypadku, a odnowa jest traktowana jako jednostka treningowa. Nasz gość miał okazję współpracować m.in. z Agnieszką Radwańską, gdy ta wspólnie z koleżankami z reprezentacji Polski gościła w Zielonej Górze na meczach Pucharu Federacji.

Miała sprecyzowane plany i to, co chciała dostać, to dostała. Miała ten proces odnowy zaplanowany przez trenera ogólnego, a ja wypełniałem to, do czego byłem przeznaczony, czyli mały odcinek, który sobie ona zażyczyła. Sport zawodowy na bardzo wysokim poziomie. Nie ma przypadku, wymyślania, improwizowania.