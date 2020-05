Nie było dużego zainteresowania obiektami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miniony weekend. Przypomnijmy, MOSiR postanowił otworzyć bieżnię lekkoatletyczną i orlika przy ul. Źródlanej dla sportowców amatorów.

Robert Jagiełowicz określił to mianem testu. Dziś pytamy, czy mieszkańcy zdali ten test i czy należy się spodziewać dalszego odmrażania sportowych obiektów w Zielonej Górze.

Zainteresowanie było niewielkie. Na orliku w ciągu całego dnia pojawiło się może 15 osób. Może to też pogoda miała wpływ. Na stadionie nie było praktycznie nikogo. Zrobimy to jeszcze raz w sobotę i zobaczymy, jak teraz zadziała. Ma być lepszy pogoda i zobaczymy, jak się teraz to ułoży. Może jeszcze nie wszyscy widzieli. Przypominamy, że na stadion wpuszczamy tylko od parkingu, a nie od CRS-u.