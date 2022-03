W tym roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze obchodzi 40-lecie istnienia. Zakład oficjalnie został utworzony 1 maja 1982 roku.

MOSiR w swoich mediach społecznościowych opublikował krótki film pokazujący, na ilu obiektach rywalizują sportowcy z różnych dyscyplin. Dodajmy, że obchody jubileuszu dla mieszkańców planowane są latem. Film znajdziecie na wZielonej.pl.

Obecnie MOSiR zarządza w mieście kilkunastoma obiektami. Niemal co roku do licznego już grona dołącza nowy. W tym roku, w czerwcu do użytku ma zostać oddane kryte, pełnowymiarowe boisko piłkarskie.