800 lat Zielonej Góry, 40 lat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – w mieście trwa rok jubileuszy. MOSiR swoje urodziny świętuje na różnych polach. Była już uroczysta gala, teraz przed nami festyn.

„Czas na sport” to impreza, która co roku odbywa się na parkingu Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Nie inaczej będzie teraz, w najbliższą sobotę. Głównym punktem będą biegi na 5 i 10 km, które wystartują o 11:00. O atrakcjach mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor MOSiR Zielona Góra.

To jest festyn, który co roku się odbywa. Tam będą też atrakcje związane z obchodami jubileuszu. Biegi na 5 i 10 km. Prosimy się zapisywać. Zawsze są fajne nagrody. Będą też biegi dla dzieci, dmuchańce, zabawy. Będzie można coś zjeść, posłuchać muzyki, pograć w koszykówkę.

Następne urodzinowe atrakcje MOSiR planuje już po wakacjach.

We wrześniu, po Winobraniu zrobimy sportowy weekend na deptaku. Po to, aby stowarzyszenia trenujące u nas mogły się pokazać, zaprezentować to, czym się zajmują i zachęcić do uprawnia sportu na arenach naszych i w klubach, które funkcjonują.