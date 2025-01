Tysiące zielonogórzan wzięło udział w XIV Orszaku Trzech Króli. Jak co roku było barwnie, śpiewająco i radośnie, ale frekwencja przebiła poprzednie edycje. Mieszkańcy Zielonej Góry zakończyli świętowanie Bożego Narodzenia i rozpoczęli czas kolędowania.

Każdy z uczestników wcielił się w tytułową postać wydarzenia i założył złotą koronę co przy tak licznej publice stworzyło wyjątkową scenografię. W przeddzień święta Trzech Króli wszystko pokryło się na biało, bo do Zielonej Góry przyszła zima. W niedzielę na termometrach było dużo poniżej zera. Jednak aura w dniu orszaku dopisała. Zrobiło się cieplej, a śnieg stopniał. To był sygnał, na który zielonogórzanie odpowiedzieli licznie przybywając na deptak. Wspólnie kolędowali i ponownie życzyli sobie wszystkiego najlepszego na Nowy Rok.

Barwny korowód przeszedł przez centrum miasta i wraz z Trzema Królami przywitał dzieciątko radośnie śpiewając kolędy. Na trasie orszaku tradycyjnie odbyło się przedstawienie obrazujące biblijne wydarzenia. Co działo się 6. stycznia na zielonogórskim deptaku? Obejrzyjcie materiał wideo i galerię zdjęć.