Zapowiada się dość duże ułatwienie komunikacyjne dla mieszkańców Zielonej Góry, którzy chcą szybko dojechać np. do ośrodka w Drzonkowie lub do Zespołu edukacyjnego numer 4 od strony Zatonia. Miasto zdecydowało się na remont ulicy Modrzewiowej.

Remontowany odcinek skróci dojazd do WOSIR-u. W tym momencie mieszkańcy byli zmuszeni dojeżdżać do ośrodka ulicą Olimpijską, która w wielu momentach była dość wąska. Szczególne utrudnienie towarzyszyło pieszym i rowerzystom. – Teraz to się zmieni. Powstanie droga i ścieżka rowerowa – mówił w rozmowie z Radiem Index Sebastian Jagiełowicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Nowe Miasto.

To jeden z elementów ścieżki rowerowej, której brakowało idącej z centrum Zielonej Góry przez Raculę i Drzonków do pałacu w Zatoniu. Była to dotychczas droga bardzo piaszczysta i uciążliwa. Teraz będzie droga zrobiona z eko-kostki i umożliwi dodatkowy przejazd i będzie stanowić alternatywę dla Olimpijskiej, którzy będą mogli przejechać lub przejść na przykład do szkoły. Takiego przejazdu wcześniej brakowało.

Inwestycja pochłonie kwotę ponad milion 100 tysięcy złotych. Większość środków podchodzi z funduszy europejskich. Prace mają się zakończyć pod koniec września.