Młodzi chcą mieć głos przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Dziś młodzieżówki większości zielonogórskich partii politycznych zorganizowali briefing prasowy pod siedzibą naszej redakcji.

Celem było zwrócenie uwagi nad fakt, że w debacie publicznej głos najmłodszych jest pomijany. Mówi Anna Wardak z Młodej Lewicy.

Nic nie wpływanie bardziej na aktywizację młodzieży w naszym województwie niż to, że ludzie w moim wieku będą słyszeli swoich przedstawicieli w mediach. Będą słyszeli głos 17-latki, która powie, jak ważna jest edukacja. Apelujemy do wszystkich lubuskich mediów, by wprowadzili taki segment jak debaty młodzieży.