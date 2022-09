Ponad 8,5 tysiąca uczniów i uczennic z całej Polski wypowiedziało się na temat polskiej oświaty. Z ich odpowiedzi Młoda Lewica stworzyła raport o stanie szkolnictwa. W badaniu wzięły udział zarówno osoby uczące się w szkołach podstawowych, jak i liceach, technikach i szkołach branżowych.

W raporcie przeprowadzonym przez Młodą Lewicę pojawiły się odpowiedzi dotyczące tego, jakiej szkoły chcą polscy uczniowie. Szczegóły przestawił Szymon Grzybowski.

Spytaliśmy prawie 9 tysięcy uczniów o ich opinie na temat oświaty i wyniki, które otrzymaliśmy były zaskakujące, były takie, które na pewno otwierają oczy na bardzo wiele spraw. I tak patrząc z samego raportu, to to jakiej szkoły chcemy – chcemy szkoły, w której nie będziemy traktowani jak roboty, szkoła, która będzie poważnie podchodzić do dorosłego życia, przygotowywać nas do dorosłego życia, szkoły, która będzie domem różnorodności i tolerancji, a nie budynkiem w odcieniach szarości.