Uniwersytet Zielonogórski przystąpił do projektu mLegitymacja. Co oznacza, że każdy student naszej uczelni może aktywować swoją legitymację w wersji online. Żeby to zrobić wystarczy pobrać aplikacje mObywatel.

Następnie należy zalogować się na portalu Studnet i wejść w zakładkę mLegitymacja. Dokument można aktywować na dwa sposoby – poprzez kod QR lub kod aktywacyjny otrzymany z uczelni. Jak zaś wygląda elektroniczna legitymacja? O tym Katarzyna Doszczak z biura prasowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Doszczak dodaje, że taka forma legitymacji, to przede wszystkim wygoda dla jej posiadacza.

Więcej na temat mLegitymacji znajdziecie na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.