Rusza nowy rok szkolny, a wakatów w placówkach wciąż sporo. To nie tylko problem lokalny, a ogólnopolski. Po prostu brakuje nauczycieli i nie zanosi się na rychłą poprawę tej sytuacji bo zainteresowanie kierunkami pedagogicznymi na uczelniach marne.

Czy Zielona Góra radzi sobie z ogólnopolskim problemem jakim są wakaty w placówkach oświaty? To pytanie, które stawiają sobie od dawna dyrektorzy szkół, rodzice, a także samorządowcy.– Będziemy działać i rozwiązywać problemy na bieżąco. Oczywiście w miarę możliwości – oznajmił w Rozmowie na 96FM Marek Kamiński wiceprezydent Zielonej Góry.

Od wielu lat był problem z nauczycielami kształcenia zawodowego. Rynek przemysłu i usług wyciąga do siebie fachowców i proponuje im zdecydowanie wyższe wynagrodzenie. Na razie nie mamy alarmów od dyrektorów szkół ponadpodstawowych, że brakuje im nauczycieli, ale jeżeli będzie z tym duży problem władze miasta są gotowe do pomocy

– Jest problem z kształceniem nauczycieli bo kierunki pedagogiczne cieszą się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem niż kiedyś. Może powstać dziura pokoleniowa w polskiej oświacie – stwierdził Kamiński.

Nie będzie rozwoju państwa, nie będzie rozwoju społeczeństwa jeżeli w szkołach będziemy mieć mizerię i myślę, że nie trzeba tego głęboko uzasadniać. Nauczyciele odejdą na zasłużoną emeryturę i w ich miejsce nie będzie chętnych aby te pracę podjąć. To problem ogólnopolski kształcenie nauczycieli i przygotowanie kadr odpowiedzialnych za edukację, a jest to podstawą do funkcjonowania społecznego i gospodarczego. Bez tego ani rusz