Organizacje pozarządowe mogą już składać oferty na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 800-lecie powstania miasta i 700-lecie uzyskania pełnych praw miejskich.

Mają na to czas do 3 marca. Do podziału jest milion złotych.

To już drugi jubileuszowy konkurs. Na zeszłoroczny wpłynęło prawie sto propozycji. Najwięcej z dziedziny kultury. Przedsięwzięcia muszą być zrealizowane do 30 września tego roku.