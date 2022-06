Inflacja, wzrost stóp procentowych, dynamiczne zmiany cen paliw – te wszystkie czynniki mają negatywny wpływ nie tylko na portfele Polaków, ale i na wzrost cen mieszkań w naszym kraju. Ile zatem obecnie zapłacimy za metr kwadratowy mieszkania w Zielonej Górze?

Kamila Waśniewska-Zawieja, właścicielka biura nieruchomości, zwraca uwagę, że wpływ na cenę mieszkania – oprócz jego usytuowania – ma jeszcze jego metraż. I w tym zestawieniu kawalerki wychodzą najdrożej, ponieważ zwiększają się koszty ich utrzymania.

Już w czasie pandemii te mieszkania poszły bardzo, bardzo do góry. Przed pandemią można było kupić przykładowo za 6 tysięcy za metr, 6,5. Teraz ceny sięgają nawet do 7 albo i do 9 tysięcy. Wszystko zależy od tego, gdzie to mieszkanie jest położone. W jakiej dzielnicy, w jakim jest standardzie, na którym piętrze, czy jest to nowe mieszkanie, czy jest to starsze mieszkanie, czy jest to kawalerka, czy jest to trzypokojowe. Z zasady te mniejsze mieszkania są zawsze przeliczając na metr kwadratowy dużo, dużo droższe niż te większe. Im większe mieszkanie, tym cena za metr kwadratowy jest mniejsza.