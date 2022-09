Winobranie okiem Zakładu Gospodarki Komunalnej to śmieci. Dużo śmieci, dokładniej 128 ton – tyle odpadów zebrali pracownicy zakładu. Dziś gościem programu Prezydent na 96 FM był Krzysztof Sikora.

Prezes ZGK podsumowywał zakończone w weekend dni miasta.

To jest jakby jeden z wyznaczników obrotu na Winobraniu. To świadczy o tym, ile firm i podmiotów się wystawiło, ilu ludzi nas odwiedzało. To ok. 30 ton więcej niż rok temu. Możemy wziąć poprawkę, że ubiegły rok był jeszcze trochę pandemiczny, ale z roku na rok o tyle wzrasta liczba odpadów. Na nas to robi wrażenie.

Prezes ZGK swoich pracowników określił mianem cichych bohaterów nocy. – Gdy inni wracali z zabawy, my już pracowaliśmy – zaznacza K. Sikora, dodając, że pod adresem ZGK płynęły pochlebne opinie mieszkańców, którzy doceniali czystość w mieście.

Pracownicy naprawdę wielki wysiłek i troska o to, by między 8, a 11 było już posprzątane. To dla nas normalna praca, za co nam mieszkańcy płacą. Przyjmujemy z radością, że zauważono to, ale staramy się do tego podchodzić, jak do normalnych obowiązków.