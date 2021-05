Będą nowe ekrany dźwiękochłonne przy trasie s3. Pojawią się one na wysokości osiedla Pomorskiego. Jest to efekt kilkuletnich protestów mieszkańców, którym przeszkadzał hałas dobiegający z trasy szybkiego ruchu.

Za postawienie nowych ekranów odpowiedzialny jest zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie trwa przetarg na ich budowę i projekt. Potrwa on do 10 czerwca.

Będą to dwa rzędy ekranów. Jeden będzie od strony osiedla. Drugi będzie pomiędzy jezdniami. I będzie on chronił od hałasu zarówno mieszkańców osiedla Pomorskiego, jak i również osiedla, które jest na przeciwko. Czyli tych domków jednorodzinnych.

Argumentem dla postawienia nowych ekranów są najnowsze pomiary hałasu.

Ekrany będą miały wysokość 8 metrów ten skrajny. Plus taka nadbudowa pod kątem 45 stopni, czyli zaginający się w kierunku drogi. Plus ekran, który będzie stał pomiędzy jezdniami, będzie miał 7 metrów. Oba zaś będą miały około 400 metrów długości, czyli jest to całkiem pokaźna konstrukcja.