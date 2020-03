Sporo służb strzegło w weekend porządku w Zielonej Górze. O to, aby nie dochodziło do większych zgromadzeń dbali policjanci, strażacy ochotnicy oraz straż miejska.

Służby miały sporo interwencji w sobotę, zaś w niedzielę incydentów nie odnotowano. Wpływ na to miała również pogoda. Prezydent Janusz Kubicki liczy jednak, że wzrasta także samoświadomość zielonogórzan. Przypomniał, że karać mogą nie tylko policjanci, ale również przedstawiciele straży miejskiej.

Włodarz był pytany także o zasoby środków dezynfekujących w mieście. Padło również pytanie, czy miasto rozmawiało z dawnym Polmosem w sprawie możliwości produkcji środków dezynfekujących dla mieszkańców miasta, wykorzystując ich linie produkcyjne?