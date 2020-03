– To nie jest sprint, nas czeka maraton – tak mówi o walce z koronawirusem Janusz Kubicki. Gospodarz Zielonej Góry zapowiedział w programie Miejski Alert: czeka nas czas zaciskania pasa.

O skutki koronawirusa już teraz pytają mieszkańcy. Jedno z pytań dotyczyło m.in. planowanych inwestycji. Włodarz Zielonej Góry przyznał, że miasto nie będzie chciało ich zaniechać. Choćby przez wzgląd na lokalne firmy.