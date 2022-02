Trwają poszukiwania lokalizacji na trzecią już Jadłodzielnię w naszym mieście. Czyli na miejsce, w którym można podzielić się produktami spożywczymi. Lub samemu skorzystać z tych pozostawionych przez inne osoby. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby kolejna Jadłodzielnia powstała?

Potrzebny jest przede wszystkim dostęp do energii elektrycznej. Jak podkreśla Anna Ducewicz- Kaczmarek – koordynatorka projektu – ważne jest również to, żeby był to punkt ogólnodostępny.

Mamy już lodówkę i deklarację jednej z firm na zakup materiałów do wykonania szafy. Ale potrzeba nam jeszcze miejsca. Nie jest to duży metraż, bo około 6 metrów kwadratowych.

Propozycje lokalizacji można zgłaszać za pomocą Facebooka. Znajdziecie tam profil Jadłodzielni Zielona Góra. Na grupie podane są także numery telefonów do koordynatorów projektu. Ducewicz – Kaczmarek podkreśla, że na ten moment potrzebni są również wolontariusze.

Wolontariusze dbają przede wszystkim o czystość naszych punktów. Sprawdzają czy lodówka i półki są czyste. Czy wokół Jadłodzielni jest porządek. Jeśli nie, to trzeba posprzątać.

Przypomnijmy – w tej chwili na terenie naszego miasta działa jedna Jadłodzielnia. Znajdziecie ją na ulicy Moniuszki. Druga – przy ulicy Porzeczkowej – jest w trakcie montażu.