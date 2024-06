W Zielonej Górze w miniony weekend odbył się duży piłkarski turniej – European Polish Cup 2024 dla 12-latków w obsadzie międzynarodowej. Impreza była też okazją do świętowania jubileuszu 10-lecia Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego.

W zmaganiach wzięło udział trzynaście zespołów. Rywalizowano na dwóch płytach boiska przy ul. Sulechowskiej. Oprócz gospodarzy wystąpili m.in. adepci futbolu z Lecha Poznań, Śląska Wrocław i Pogoni Szczecin. Ich rywalami byli młodzi piłkarze z klubów z Niemiec, Czech, Litwy, Łotwy i Węgier. – Marzą nam się takie turnieje co roku i w coraz lepszej obsadzie – powiedział Maciej Murawski, założyciel i prezes akademii swojego imienia.

Chcemy, żeby w Zielonej Górze było dużo imprez związanych z piłką nożną. Po to, by dzieciaki mogły rywalizować z drużynami na bardzo wysokim poziomie. To zaprocentuje. My często musimy gdzieś jeździć, a teraz to my możemy podjąć drużyny na turnieju, który chcemy, by był cykliczny. Wszyscy są zadowoleni. Fajnie, że nasze dzieciaki też mogą w tym uczestniczyć.