Miasto zakupiło kilkadziesiąt tysięcy maseczek. Już jutro będą przekazywane mieszkańcom Zielonej Góry.



To niezwykle ważna informacja, którą – w dobie walki z epidemią koronawirusa – przekazał nam dziś w “Miejskim Alercie” Janusz Kubicki. Prezydent Zielonej Góry mówi wprost: Chcemy zrobić wszystko, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie.