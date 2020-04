Miasto – mimo pandemii koronawirusa – chce dbać o zieleń. Dziś o tym, w jaki sposób magistrat szykuje się do okresu wiosenno-letniego, rozmawialiśmy z Krzysztofem Sikorą – dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w audycji „Prezydent 96 FM”.

Nasz gość mówił nam, że miasto chce wprowadzić nowe standardy utrzymania zieleni

Innym pomysłem, o którym wspomina nasz gość, jest utworzenie ogrodów społecznych. – To inicjatywa skierowana do mieszkańców, którzy uwielbiają dbać o zieleń – dodaje Krzysztof Sikora.

Uzgadniamy z mieszkańcami, co by chcieli mieć – oni się później tym zajmują. Ten aspekt współpracy, my dajemy kwiaty i doradztwo fachowe a mieszkańcy o to dbają. To nowa forma, którą w tym roku wprowadzamy.