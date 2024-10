Miasto wesprze finansowo zawodowe kluby w Zielonej Górze. Do podziału będzie nie dużo, a o miejską kasę będą mogły starać się Falubaz, Zastal i Lechia. Ile będzie do podziału?

Zastrzyk finansowy jeszcze w tym roku oferuje zawodowcom Urząd Miasta. W puli konkursu będzie 800 tys. do podziału na trzy organizacje. Biorąc pod uwagę potrzeby klubów to niewiele. Temat wyjaśnia prezydent Zielonej Góry.

Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w istniejącym roku budżetowym. To jest kolejny konkurs na wsparcie sportu zawodowego. Realizujemy politykę wsparcia dla sportu jak zsumujemy wszystkie razem to kwota robi się już bardziej adekwatna

Przyszłoroczny budżet ciągle w budowie więc nie ma jeszcze informacji jak będzie wyglądało wsparcie sportu w roku 2025.

Pani skarbnik cały czas ten budżet konstruuje. Jest wiele zmiennych to kwestia m. in. wpływów i rekompensat za polski ład, które będą realizowane przez rząd. To jest kwestia wsparcia i finansowania nauczycieli. Jestem po spotkaniu ze związkami zawodowymi więc na teraz jest za wcześnie, aby podać konkrety