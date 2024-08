Wczoraj internet obiegła fałszywa oferta ekskluzywnych kart miejskich na 45-lecie MZK. Ta limitowana karta miałaby kosztować 10 zł i gwarantować przejazdy przez pół roku.

Wiadomo, że takie same nieprawdziwe treści pojawiły się jeszcze w co najmniej 5 miastach w Polsce. Zaraz po pojawieniu się takich informacji, zdementował je Miejski Zakład Komunikacji. Dzisiaj do wszystkiego odniósł się również magistrat. Co powinno wzbudzić nasze wątpliwości, kiedy wyskakuje nam taka oferta w internecie? Opowiada Robert Karwacki, prezes MZK.

Chociażby wielkość oferty. Nierealnym wydaje się 10 zł na pół roku, bez szerszego informowania mieszkańców o takiej promocji. Ograniczenie tylko do 500 osób – to kim mają być ci wybrańcy? To powinno wzbudzić naszą czujność.

Miasto zgłosiło całą sprawę do odpowiednich organów. Nie wiadomo jeszcze, ilu zielonogórzan dało się oszukać. Mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry.

Daliśmy informację do administratorów Facebook’a, informację do CERT. Chcę uwrażliwić mieszkańców, żeby nie klikali w niesprawdzone linki.

W przypadku, kiedy trafimy na takie treści, można zadzwonić do MZK, aby upewnić się czy oferta jest prawdziwa. Jeśli wiemy, że dane ogłoszenie jest oszustwem, należy zgłosić je administatorom danej strony oraz przez aplikację mObywatel.